بوسكيتس: موسم البرسا لم يكن جيدا

برشلونة، (إفي): أقر سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة الإسباني اليوم بأن موسم ناديه "لم يكن جيدا"، معتبرا أن آمال البرسا في الفوز بالدوري لا تزال قائمة، رغم أنه يحتل فيه المركز الثالث، بفارق أربع نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر.

وقال بوسكيتس، في مؤتمر صحفي، "لم يكن موسما جيدا على صعيد الألقاب. التقييم يعتمد على الألقاب، وليس على نتائج المباريات أو اعتلاء صدارة الليجا لفترة".

وأكد أن آمال فريقه في الفوز بالليجا لا تزال قائمة، مضيفا "ولكن الامر لا يتوقف على نتائجنا. سنتمسك بالأمل حتى النهاية".

وأشار إلى أن فوز فريقه الأحد الماضي على فياريال بثلاثة أهداف مقابل اثنين بعد يومين من وفاة المدير الفني السابق للبرسا تيتو فيلانوفا كان أمرا صعبا بالنسبة للاعبي الفريق الكتالوني.

وأوضح أن الفريق تأثر برحيل فيلانوفا "فلنا مشاعر"، مشيرا "ولكن الأمر ظل على هامش المباراة".

وأشار إلى أن تأهل أتلتيكو مدريد وريال مدريد، متصدر الليجا والوصيف، على الترتيب، إلى نهائي دوري الأبطال لن يؤثر سلبا على حماسهما في الدوري الإسباني.

وأوضح "ستظل حماستهما كما هي. كما أن هناك وقت طويل قبل نهائي دوري الأبطال"، الذي يقام في 24 من الشهر الجاري في لشبونة، مشيرا إلى أن تأهل أتلتيكو للنهائي لم يفاجئه "لأنه فريق كبير وقادر على المنافسة كما أنه متعطش. استحق بلوغ هذه المكانة".