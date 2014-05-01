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برشلونة: مواجهة خيتافي في الليجا ستكون حفل وداع لفيلانوفا

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برشلونة: مواجهة خيتافي في الليجا ستكون حفل وداع لفيلانوفا برشلونة: مواجهة خيتافي في الليجا ستكون حفل وداع لفيلانوفا

برشلونة،(إفي): أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الخميس أنه يعتزم تكريم ذكرى مدربه الراحل تيتو فيلانوفا خلال مباراة خيتافي بعد غد السبت في الجولة 36 من الدوري الإسباني، والتي يعتزم تحويلها إلى "حفل وداع" للمدير الفني الراحل.

وذكر النادي، عبر موقعه الالكتروني أنه يعتزم تحويل المباراة التي تقام على كامب نو إلى "حفل وداع مشترك بين لاعبي الفريق الأول والجماهير".

وأضاف أن القمصان التي سيرتديها اللاعبون أمام خيتافي سيكون مكتوبا على صدرها عبارة "تيتو، ستظل خالدا" بالكتالونية.

وقبل انطلاق المباراة، يعتزم النادي الكتالوني عرض مقطع مصور عبر شاشة الملعب لتكريم ذكرى فيلانوفا، فضلا عن رفع لافتة كبيرة على الجزء الجانبي من المدرجات خلال دقيقة الحداد التي سيقفها اللاعبون قبل انطلاق المباراة.

ودعا البرسا جماهيره التي تعتزم حضور المباراة إلى التوجه إلى كامب نو في وقت مبكر كي يتمكنوا من شغل مقاعدهم قبل عشر دقائق من انطلاق المباراة، وذلك للمشاركة في مراسم وداع فيلانوفا.

وتوفى فيلانوفا الجمعة الماضي عقب صراع مع السرطان استمر لعامين ونصف وتسبب في حالة حزن كبيرة في الأوساط الرياضية.

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