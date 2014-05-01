عودة أربيلوا

مدريد، (إفي): عاد المدافع ألبارو أربيلوا اليوم إلى التدريبات الجماعية لريال مدريد، بعد تعافيه من الاصابة التي تعرض لها في الثامن من مارس الماضي.

ولاقى أربيلوا حفاوة كبيرة من جانب زملائه الذين انضم إليهم في التدريبات بعد تعافيه من الاصابة التي تعرض لها في الركبة اليمنى في الثامن من مارس الماضي، ليغيب عن الفريق الملكي منذ ذلك الحين.

وأجرى أربيلوا مع زملائه تدريبات الإحماء قبل أن يتدرب بالكرة، ويخوض تدريبات تجمع بين كرتي القدم بالطائرة.

ويستعد الريال لمواجهة فالنسيا الأحد في اطار منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل النادي الملكي.

وأجرى إيكر كاسياس ودييجو لوبيز وخيسوس تدريبات مع مدرب حارس المرمى، الإيطالي فيليام فيتشي.