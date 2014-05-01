البهائيون يطالبون الرئيس الإيرانى بوقف هدم مقابرهم بمدينة شيراز

ناشدت طائفة البهائيين الدولية، الخميس، الرئيس الإيراني، حسن روحاني، العمل على وقف أعمال بناء في مقبرة بمدينة شيراز تضم رفات مئات من اتباع الطائفة.

وقال بيان للطائفة نناشد “روحاني مباشرة العمل على وقف عملية التدنيس” في المقبرة التي ستخدمها البهائيون منذ عقود، وتضم رفات 950 من اتباع البهائية.

وذكر البيان، الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، أن “عمليات الحفر بدأت، ويتم تدمير القبور. وتستعد نحو 40 إلى 50 شاحنة لإزالة التربة وتسريع العمل”.

وطبقا للبيان، فقد صادرت الحكومة الإيرانية قبل 30 عاما المقبرة الواقعة على بعد نحو 710 كلم جنوب طهران، ويرغب مسؤولون محليون في بناء “مبنى رياضي ثقافي” في المكان.

وتقول الطائفة البهائية إن اتباعها في إيران يعانون من الاضطهاد، وإن 40 مقبرة يملكها البهائيون تم تدنيسها وأخرجت رفات الموتى من داخل القبور في الفترة من 2005 الى 2012.