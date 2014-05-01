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القبض على مهندس فى تفريق مظاهرة للإخوان أمام محكمة قوص بقنا

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القبض على مهندس فى تفريق مظاهرة للإخوان أمام محكمة قوص بقنا القبض على مهندس فى تفريق مظاهرة للإخوان أمام محكمة قوص بقنا

صورة أرشيفية

فرقت الأجهزة الأمنية بقنا مسيرة لجماعة الإخوان وألقت القبض على مهندس أمام ​محكمة قوص بمركز قوص.

​​ كان العشرات من أعضاء جماعة الإخوان قد نظموا مساء اليوم الخميس مسيرة أمام محكمة قوص للتنديد بالأحكام القضائية الصادرة فى حق أنصارهم، ورددوا هتافات مناهضة للشرطة والجيش منها ” يسقط يسقط حكم العسكر ” و ” الشرطة بلطجية ” و ” أقبض واحد أقبض مية مش حتنسينا القضية “، فقامت الشرطة بتفريقهم وألقت القبض على المدعو ” أحمد . أ ” مهندس أثناء مشاركتة فى المسيرة وقامت الشرطة بنشر سياراتها بالشوارع الجانبية لتمشيطها.

تحرر محضر بالواقعة لحين إحالتة للنيابة العامة لتتولى التحقيق.

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