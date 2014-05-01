القبض على مهندس فى تفريق مظاهرة للإخوان أمام محكمة قوص بقنا

فرقت الأجهزة الأمنية بقنا مسيرة لجماعة الإخوان وألقت القبض على مهندس أمام ​محكمة قوص بمركز قوص.

​​ كان العشرات من أعضاء جماعة الإخوان قد نظموا مساء اليوم الخميس مسيرة أمام محكمة قوص للتنديد بالأحكام القضائية الصادرة فى حق أنصارهم، ورددوا هتافات مناهضة للشرطة والجيش منها ” يسقط يسقط حكم العسكر ” و ” الشرطة بلطجية ” و ” أقبض واحد أقبض مية مش حتنسينا القضية “، فقامت الشرطة بتفريقهم وألقت القبض على المدعو ” أحمد . أ ” مهندس أثناء مشاركتة فى المسيرة وقامت الشرطة بنشر سياراتها بالشوارع الجانبية لتمشيطها.

تحرر محضر بالواقعة لحين إحالتة للنيابة العامة لتتولى التحقيق.