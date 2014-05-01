منظمة حزب العمال الكردستاني تطلق سراح جنديين تركيين اختطفا السبت الماضي

أطلقت منظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية سراح رقيبين بالجيش التركي كانت قد اختطفتهما بشرقي البلاد يوم السبت الماضي.

> وذكر الموقع الإليكتروني لصحيفة (تودايز زمان) التركية اليوم الخميس أن مجموعة من المنظمة الانفصالية كانت قد قطعت الطريق المتجه إلى محافظة دياربكر بجنوب شرقي البلاد احتجاجا على إنشاء مخفر تابع لقوات الدرك (الجندرمة).

> وأثناء قيام المجموعة المسلحة بتفحص هويات الركاب في إحدى الحافلات لاحظ أفراد المجموعة وجود ضابطي صف بالجيش التركي برتبة رقيب غير مسلحين وكانا متجهان إلى دياربكر ، فاقتادتهما المجموعة الكردية المسلحة إلى جهة غير معلومة ، مما اضطر الجيش التركي الي القيام بعملية بالمنطقة بحثا عن الجنديين المختطفين وتحريرهما.

> كانت المنظمة الانفصالية قد أعلنت عن وقف إطلاق النار العام الماضي ، ولكن أوقفت فيما بعد عملية انسحاب مسلحيها من تركيا بعد بضعة أشهر، مما ألقى بظلاله على محادثات السلام بين الدولة التركية والمنظمة.

أ ش أ