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تعليم الغربية تشدد على ضروة الابتعاد عن أسئلة الامتحانات ذات الطابع السياسي

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تعليم الغربية تشدد على ضروة الابتعاد عن أسئلة الامتحانات ذات الطابع السياسي تعليم الغربية تشدد على ضروة الابتعاد عن أسئلة الامتحانات ذات الطابع السياسي

محافظ الغربية

عقدت فاطمة خضر وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اجتماعا مع مديري العموم بالمديرية ومديري الإدارات عبر الشبكة القومية للتدريب عن بعد.

وناقش الاجتماع أهمية أن تغطي أسئلة الامتحان الموضوعات التي تم تدريسها فعلياً ومراعاة الأجزاء المحذوفة من المناهج ، والابتعاد عن الأسئلة ذات الصبغة السياسية ، و تفعيل القرار رقم (166) لسنة 2014 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه ، ومنع استخدام المحمول أثناء الامتحانات للطالب أوالمعلم .

وأكدت على ضرورة التنسيق مع وزارت الصحة لتوفير طبيب وزائرة صحية ، ووزارة الكهرباء للعمل على انتظام الكهرباء خلال فترة الامتحانات، بالإضافة إلى ضرورة  التنسيق مع مديرية أمن الغربية والقيادات الأمنية لوضع خطة لتأمين الكنترولات ولجان الامتحانات، ونقل أوراق الأسئلة و الإجابة.

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