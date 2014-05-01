رويترز: الجيش يتهم “الإخوان” بتحريض العمال لاحتجاز سفن بالعين السخنة

قال مساعد رئيس أركان الجيش الثالث اللواء محمد شمس، إن قوات الجيش تمكنت من التصدى لمخطط “إرهابى” يستهدف احتجاز السفن الأجنبية داخل ميناء العين السخنة.

وفض عمال شركة الخدمات “بلانتيوم” إضرابهم عن العمل والذى استمر خمسة أيام بعد تلبية مطالبهم بتعيينهم فى شركة دبى العالمية التى تدير ميناء العين السخنة.

واتهم اللواء شمس، فى تصريح لأصوات مصرية، عناصر من جماعة الإخوان المسلمين بتحريض عدد من العمال لاحتجاز السفن الأجنبية فى الميناء.

وأوضح شمس أن قوات الجيش الثالث تمكنت من تحرير سفينتين تجاريتين أجنبيتين من قبضة عمال حاولوا احتجازهما.

وكانت أزمة عمال شركة الخدمات “بلاتنيوم” بدأت، فى فبراير الماضى، عقب انتهاء عقد شركة الخدمات مع شركة موانئ دبى العالمية، وطالب العمال بتعيينهم فى شركة موانئ دبى العالمية التى قالت إنها أوصت شركات خدمات جديدة تعاقدت معها بتشغيلهم فيها.

رويترز