ربطة عصرية لإطلالة بعيدة عن الروتين

هل أنت على موعد مع صديقاتك وتودين الظهور بإطلالة حيوية ومغايرة لإطلالتك التقليدية بالحجاب؟ هل تشعرين بالملل من الروتين ومن تكرار الربطة في كل لقاء مع الصديقات يوم الإجازة؟ " سيدتي نت " يقدم لك ربطة خاصة للشابات تسهم في كسر روتين الإطلالة بالحجاب . لن يتطلب منك تنفيذها سوى اتباع بعض الخطوات البسيطة للحصول على أناقة مميزة.

"سيدتي نت" والخبيرة مها خالد، من حجاب كلينيك ـ أبوظبي اختارا هذا التصميم ، تحتاجين إلى:

ـ حجاب قطني لتغطية الشعر

ـ دبابيس لتثبيت الحجاب

ـ شيلة (فولار) غير مطبّع وخامته رقيقة وخفيفة غير منزلقة

-ربطة إكسسوار للرأس

تابعي الخطوات مع مها خالد خبيرة الماكياج وستايلات الحجاب في "سيدتي نت"، والتي صممت الستايل وستنفذه بطريقة بسيطة وخطوة خطوة:

إعداد ستايل الملابس والحجابات: مها خالد ـ حجاب كلينيك أبوظبي

الملابس والحجابات تقدمة: محل بيلوش فاشن للأزياء الإسلامية ـ أبوظبي

المكياج : صالون بولش للعناية بالأظافر وأكثر

