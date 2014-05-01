ضبط عاطل بحوزته كميات من الأقراص المخدرة بالوادي الجديد‎

تلقى اللواء نبيل العشري، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغا من اللواء طارق عجيز مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، يفيد ضبط كمية من المواد المخدرة في مدينة موط بالداخلة.

كانت معلومات سرية قد وردت لوحدة مباحث قسم شرطة الداخلة عن قيام تاجر مخدرات بمزاولة نشاطه الإجرامي في بيع الأقراص المخدرة بأحياء المدينة.

وعلى الفور، تشكلت قوة أمنية بقيادة العميد صبري غازي رئيس مباحث المديرية والمقدم سماحة عبد الرحمن مفتش مباحث قسم الداخلة أسفرت عن ضبط ظريف. أ 41 سنة عاطل ومقيم بساحل سليم بأسيوط وبحوزته 398 قرص مخدر و50 جنيها وهاتف محمول، أثناء ترويجه للمخدرات باحياء مدينة موط بمركز الداخلة .

وتم تحرير المحضر رقم 571 إداري مركز شرطة الداخلة لسنة 2014 واخطرت النيابة العامة للتحقيق .