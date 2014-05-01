تسمم 100 شخص في مؤتمر عالمي بأمريكا حول (سلامة الغذاء)

في طرفة نادرة من نوعها ، أصيب أكثر من 100 شخص ، من بينهم ممثلون عن إدارة الغذاء والدواء ، بالتهاب في المعدة والأمعاء ، فيما يشبه التسمم ، بعد تناولهم وجبة طعام فاسدة خلال مشاركتهم في مؤتمر منعقد بمدينة بالتيمور الأمريكية حول (سلامة الغذاء).

> وذكرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية أن الحاضرين أصيبوا بالغثيان والإسهال عقب تناولهم وجبة الطعام التي أعدت خصيصا لهم ، بينما قال مسؤولون في المركز الذي استضاف المؤتمر ، الذي حضره أكثر من 1300 شخص ، ” نعمل على تقييم الضرر ونجري فحوصات كي نحدد السبب الذي أدى إلى التسمم”.

> ويشارك في المؤتمر ـ الذي يتناول قضية (سلامة الغذاء) ، ممثلون عن إدارة الغذاء والدواء ومراكز طبية وممثلون عن مطاعم شهيرة.

أ.ش.أ