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تسمم 100 شخص في مؤتمر عالمي بأمريكا حول (سلامة الغذاء)

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تسمم 100 شخص في مؤتمر عالمي بأمريكا حول (سلامة الغذاء) تسمم 100 شخص في مؤتمر عالمي بأمريكا حول (سلامة الغذاء)

في طرفة نادرة من نوعها ، أصيب أكثر من 100 شخص ، من بينهم ممثلون عن إدارة الغذاء والدواء ، بالتهاب في المعدة والأمعاء ، فيما يشبه التسمم ، بعد تناولهم وجبة طعام فاسدة خلال مشاركتهم في مؤتمر منعقد بمدينة بالتيمور الأمريكية حول (سلامة الغذاء).
> وذكرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية أن الحاضرين أصيبوا بالغثيان والإسهال عقب تناولهم وجبة الطعام التي أعدت خصيصا لهم ، بينما قال مسؤولون في المركز الذي استضاف المؤتمر ، الذي حضره أكثر من 1300 شخص ، ” نعمل على تقييم الضرر ونجري فحوصات كي نحدد السبب الذي أدى إلى التسمم”.
> ويشارك في المؤتمر ـ الذي يتناول قضية (سلامة الغذاء) ، ممثلون عن إدارة الغذاء والدواء ومراكز طبية وممثلون عن مطاعم شهيرة.

 

أ.ش.أ

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