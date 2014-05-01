قوات حرس الحدود تضبط طن بانجو بمركب صيد بخليج السويس

تمكنت قوات حرس الحدود، اليوم الخميس، من إحباط تهريب كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر بمركب صيد بخليج السويس.

تلقي مكتب حرس حدود الجيش الثالث بالسويس معلومة تفيد باستعداد تجار مخدرات بتهريب كمية كبيرة نبات البانجو عن طريق مركب صيد بمنطقة الخليج بطريق السخنة الزعفرانة .

وعلى الفور، تم إخطار قوات حرس الحدود المتمركزة بطول خليج السويس ، حيث اشتبهت القوات بمركب صيد قريبة من الشاطئ جنوب السخنة بالقرب من الكيلو 70 على متنها اجولة معدة للتهريب ، حيث تم مداهمة المركب وضبطها وعثر بداخلها على قرابة 22 جوال كبير من نبات البانجو تزن طن .

تم التحفظ على المضبوطات والمركب بأحد المناطق العسكرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اخطار النيابة لتولي التحقيقات .