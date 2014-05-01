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وزير الصحة: تم فحص أكثر من 65 حالة لفيروس “كورونا” وجميعها سلبية

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وزير الصحة: تم فحص أكثر من 65 حالة لفيروس “كورونا” وجميعها سلبية وزير الصحة: تم فحص أكثر من 65 حالة لفيروس “كورونا” وجميعها سلبية

وزير الصحة

أكد الدكتور عادل العدوي وزير الصحة، أن الكشف المبكر عن فيروس كورونا والعلاج المبكر يؤدي إلى الشفاء العاجل منه .

وأضاف العدوي في مداخلة هاتفية للإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم، الخميس من “مانشيت” أنه لا توجد أي حالات إصابة جديدة بفيروس كرونا سوى الحالة الواحدة التي تم الإعلان عنها منذ أيام وهو حالته مستقرة الأن مما يؤكد أن ليس كل مصاب بفيروس كورونا يتوفى ولكن بالعلاج المبكر يتم الشفاء.

وأوضح العدوي أنه على من يتشكك في وجود المرض عليه التقدم للعلاج على الفور، مؤكداً أن أعراض المرض تظهر في خلال يومين وإلى 14 يوم، مضيفاً أنه  إتصل بوزارة الصحة في لبحث التعاون بينهما للقضاء على فيرس كرونا.

وأضاف قائلا”فحصنا أكثر من 65 حالة خلال الأيام الأخيرة وكانت جميعها سلبية “وأكد أنه أصدر بيانا تحذيريا يقول فيه أن من سنه فوق الـ60 عام عليه عدم السفر لقضاء العمرة هذا العام خوفا من إصابته بالمرض، وأن الغرض من ذلك هو توخي الحذر.

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أونا

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