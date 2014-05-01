المتحدث العسكري : القبض على21 من العناصر التكفيرية وتدمير 3 فتحات أنفاق بشمال سيناء

أعلن المتحدث العسكرى، العقيد أركان حرب أحمد محمد على، عن القبض على 21 فرد من بينهم 3 أفراد من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة، وإصابة أحد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة، وحرق وتدمير 8 دراجات بخارية و5 عربات أنواع بدون لوحات معدنية أو أوراق، وتدمير 3 فتحات نفق برفح.

وقال المتحدث العسكرى، العقيد أركان حرب أحمد محمد على، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” : إن عناصر إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية تمكنت صباح اليوم من مداهمة عدة بؤر إرهابية بمناطق [ " الميدان – الطويل – طريق المطار " بالعريش – " منطقة ساحل البحر " بالشيخ زويد - رفح ].

وأسفرت تلك المداهمات عن: القبض على 21 فرد من بينهم 3 أفراد من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة وهم ”حسن حسن لافى محمد – ابراهيم عودة على سلمان – محمد حسن سالم محمد لافى ” وباقى الأفراد مابين ” هاربين من تنفيذ أحكام مشتبة بهم وجارى فحصهم أمنياً ”

وتمكنت من إصابة أحد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة أثناء قيامة برصد تحركات القوات بالشيخ زويد، وكذلك إصابة أحد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة أثناء قيامة برصد تحركات القوات بالشيخ زويد، وتمكنت من حرق وتدمير 8 دراجات بخارية و5 عربات أنواع بدون لوحات معدنية أو أوراق، وتدمير 3 فتحات نفق برفح.

نتائج العمليات العسكرية فى سيناء عن اليوم

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> - تمكنت عناصر إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية صباح اليوم الخميس الموافق [ 1 / 5 / 2014 ] من مداهمة عدة بؤر إرهابية بمناطق [ " الميدان – الطويل – طريق المطار " بالعريش – " منطقة ساحل البحر " بالشيخ زويد - رفح ] ، حيث أسفرت تلك المداهمات عن الآتي :-

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> - القبض على عدد [21] فرد من بينهم “3″ أفراد من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة وهم [ المدعو / حسن حسن لافى محمد – المدعو / ابراهيم عودة على سلمان – المدعو / محمد حسن سالم محمد لافى ] وباقى الأفراد مابين ” هاربين من تنفيذ أحكام – مشتبة بهم وجارى فحصهم أمنياً ”

> - إصابة أحد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة أثناء قيامة برصد تحركات القوات بالشيخ زويد .

> - إصابة أحد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة أثناء قيامة برصد تحركات القوات بالشيخ زويد

> - حرق وتدميرعدد [ "8" دراجة بخارية – "5" عربات أنواع ] بدون لوحات معدنية أو أوراق .

> - تدمير عدد [3] فتحة نفق برفح .