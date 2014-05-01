بالصور.. مبادرة للحوار عقب أحداث العنف بين عائلتى المناصرة والعمايرة بسوهاج‎

عقدت مديرية التربية والتعليم بسوهاج ، مبادرة للحوار المجتمعى بمدرسة ابن عطا الله بمركز دار السلام، للوقوف على عمليات تأمين الامتحانات بالمركز، وذلك عقب احداث العنف بين عائلتى المناصرة والعمايرة وذلك بحضور كلا من نادية موسى ـ وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج و اللواء محمد نصير ـ مساعد مدير الامن لقطاع الشرق والمستشار ابو المجد على رئيس محكمة جنايات عابدين ورئيس لجنة المصالحات بالمحافظة وعثمان المطيرى ـ امين عام اتحاد القبائل العربية ، ووفد من حقوق الانسان بالقاهرة وعبد العزيز عطية مدير التعليم بسوهاج ومحمد مصطفى ، رئيس مجلس ادارة مدارس ابن عطا الله الخاصة، وعدد من عمد ورجال الدين الاسلامى والمسيحى بمركز دار السلام .

وأعرب محافظ الاقليم عن شكره لمديرية التربية والتعليم على المبادرة ، مشيرا إلى انه يعرف كل أهالى دار السلام ، موضحاً انه لا يطيق أن يرى أى نظرة خوف فى أعين طلاب دار السلام خاصة وطلاب سوهاج عامة لان كل ابناء سوهاج وطلابها أمانة فى عنقه وهو متحمل مسئوليتهم جميعا .

وعبر عن ثقته الكبيرة فى أهالى دار السلام، لتأمين المدارس خلال فترة الامتحانات، متمنياً أن لا تحدث أى فتن فى سوهاج مثلما حدث فى اسوان ، مشيراً إلى أن مصر مستهدفة من الداخل والخارج .

ومن جانبه، قال عبد العزيز عطيه أن المبادرة تتلخص فى اشراك مجموعة من ابناء مركز دار السلام بالتعاون مع العاملين بالتربية والتعليم فى تأمين وحماية الامتحانات، مشيراً إلى أهميتها لعدم نقل لجان الامتحان من المركز الى مراكز اخرى حال حدوث اى شغب.

وأشار إلى أن وفد من اليونيسيف كان قد زار مركز دار السلام منذ فترة لدعم التعليم بالمركز بمبلغ 2 مليون جنيه، وعند وصولهم للمركز سمع الوفد صوت إطلاق نار فتراجعوا عن الدعم لولا تدخل المديرية وتوضيح ان اطلاق النار كان وسيلة للاحتفال بهم مما يحتم نبذ العنف والسلاح لتطوير التعليم .

وخلصت المبادرة إلي اتفاق الجميع على تشكيل لجنة من عمد ومشايخ المركز للاجتماع بكبار عائلات كل قرية لاختيار عدد من أهالى القرية للقيام بدورهم فى عملية تأمين الامتحانات .