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مصرع واصابة شخصين في تجدد خصومة ثأرية بأسيوط

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مصرع واصابة شخصين في تجدد خصومة ثأرية بأسيوط مصرع واصابة شخصين في تجدد خصومة ثأرية بأسيوط

مديرية أمن أسيوط

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر بطلق نارى فى تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية العثمانية بأسيوط.

تلقى اللواء طارق نصر، مدير أمن أسيوط إخطاراً من اللواء حسن سيف، مدير المباحث الجنائية يفيد وصول بلاغ من المستشفى المركزي بالبدارى بوصول كلا من ي . ر . م سن 45 حاصل على دبلوم جثة هامدة وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة وع . م . أ سن 52 فلاح ينتميان لعائلة أبو شامه ، مصاب بطلق ناري بالوجه والصدر والظهر ـ لا يمكن استجوابه مقيمين قرية العتمانية ـ دائرة المركز وتم تحويله لمستشفي أسيوط الجامعي .

يشار إلي وجود الخصومة الثأرية رقم 1 لسنة 2014م بين عائلة المتوفي والمصاب وعائلة أبو اليسر والناجم عنها مقتل المدعو مجدي . ز . أ “ينتمي لعائلة أبو اليسر.

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