تأجيل قضية اغتصاب فنان وصديقه لأوروبية

أجلت محكمة جنايات دبي في جلستها أمس، برئاسة القاضي ماهر سلامة المهدي، قضية الفنان الخليجي المشهور وصديقه اللذين اغتصبا وهتكا عرض فتاة أوروبية تبلغ من العمر (19) عاماً، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 11 مايو المقبل لاستدعاء الشهود.

وخلال الجلسة السابقة في 20 أبريل الماضي، أنكر المتهمان الاتهامات المنسوبة إليهما.

وأشار ملازم أول في شرطة دبي إلى أنه بعد البحث والتحري، تم التوصل إلى المتهم الأول، وقبض عليه وأقر بأنه تعرف إلى المجني عليها عصر يوم الحادث، موضحاً انه اتفق على الخروج مع صديقه لاصطحابها إلى منزل صديقهما لممارسة الجنس معها برضاها، حيث تناولوا المشروبات الكحولية، ما جعلها تفرط في الشرب حتى أصيبت بهياج، فأخذاها إلى منطقة البرشاء كي تهدأ.

و أشارت طبيبة شرعية إلى وجود كدمات على مناطق متفرقة من جسد المجني عليها، وتعرضها لمواقعة جنسية أفقدتها عذريتها.