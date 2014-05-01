حمدين صباحي: أتمنى أن أسهم مع عمال مصر في بناء نهضة تليق بهذا الوطن العظيم

قال حمدين صباحي، المرشح الرئاسي، إنه يأمل أن يسهم مع العمال في بناء نهضة تليق بهذا الوطن العظيم ، تحمل شعار العمل و العلم و التقدم و العدالة .

جاء ذلك خلال كلمته للعمال في عيدهم السنوي.

وجاءت كلمة حمدين، كالتالي:

> يا عمال مصر ..

في ذكرى عيد العمال ، يوم السواعد التي تبنى هذا الوطن ، و التي تحمل عبء المشاركة الفعالة في بناء مستقبله ، أتوجه إليكم بالتحية والتقدير والاعتزاز بدوركم الهام .

في ذكرى عيد العمال، عيد العمل والتقدم ، أدرك قيمة عمال مصر وقدرهم ، واتمنى أن أسهم معكم في نهضة تليق بهذا الوطن العظيم ، نهضة تحمل شعار العمل و العلم و التقدم و العدالة .

في ذكرى عيد العمال ، وبعد ثورة الشعب المصري العظيم في ” 25 يناير – 30 يونيو ” آن الأوان أن تتشابك أيادينا جميعا من أجل تحقيق العدل في هذا الوطن ، عبر عدالة اجتماعية تعطي لكل إنسان ما يحتاجه ، بداية بالغذاء الصحي والتأمين الشامل وتحديد عدد ساعات العمل وحرية التنظيم النقابي ، و قبل كل هذا و بعده بحد أدنى للأجر يوفر لكل عمال مصر البيت المستور والميسور.

يا عمال مصر ..

في يوم عيد العمال آن الأوان أن نتوحد من أجل بناء هذا الوطن من جديد ، نبنيه بوحدتنا التي صنعت ثورة عظيمة كنتم أنتم وقودها و في القلب منها ، و من حقكم الآن أن تنتظروا عائد نضالكم وتضحياتكم العظيمة ، وأدرك تماما أن هذا الذي تنتظرونه ليس أقل من حقكم في العيش بكرامة وفق شروط عمل أفضل ، وكرامة يستحقها كل عامل يشقى من أجل نهضة هذا الوطن العظيم .