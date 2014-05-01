حارس تشيلسي: لا عجب في أن نتمسك بعودة كورتوا

لندن(إفي): أكد الأسترالي مارك شوارزر حارس المرمى البديل لفريق تشيلسي، أن النادي الإنجليزي يرغب في التمسك بالحارس البلجيكي تيبو كورتوا، الذي يلعب حاليا مع أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة.

وأضاف شوارزر، الذي دافع عن عرين "البلوز" أمس أمام أتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي، أن كورتوا قدم أداء رائعا في مباراة أمس، وذلك في تصريحات نقلتها وكالة (AP) اليوم الخميس.

وفي هذا الصدد أضاف: "لقد لعب بشكل رائع، لا عجب في أن تشيلسي تعاقد معه كما أنه يرغب في الاحتفاظ به. لن أشعر بالدهشة إذا قدم له النادي الإنجليزي عرضا جديدا".

كما أشار الأسترالي، الذي بدأ مسيرته الاحترافية في كرة القدم قبل عامين على ولادة كورتوا، إلى أن البلجيكي لعب أمس "بطريقة استثنائية" في إياب نصف نهائي البطولة القارية الذي تأهل فيه أتلتيكو مدريد إلى النهائي لأول مرة في تاريخه منذ 40 عاما.

ويرى شوارزر، الذي خاض لقاء أمس نظرا لإصابة المخضرم بيتر تشيك الحارس الأساسي لتشيلسي، أن كورتوا أمامه مستقبل مبهر، مبينا: "لقد قدم موسما رائعا مع أتلتيكو. كما أنهم يتصدرون الليجا ويسعون للتتويج بها وتأهلوا لنهائي دوري الأبطال الأوروبي".

وعند سؤاله عن إمكانية عودة كورتوا إلى تشيلسي ومنافسته مع تشيك على مركز الحارس الأساسي في البديل، قال شوارزر إن الاختيار بينهما سيكون صعبا.

وكان الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد قد تطرق أمس إلى وضع كورتوا، حيث صرح بأن النادي الإسباني سيقوم بما يراه مناسبا لمصلحة الفريق والحارس أيضا.

يذكر أن كورتوا (21 عاما)، انضم إلى تشيلسي عام 2011 قادما من جينك البلجيكي مقابل نحو تسعة ملايين يورو، وهو مرتبط بعقد معه حتى عام 2016 ، ولكنه يلعب مع أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة منذ ثلاثة أعوام.