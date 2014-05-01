5 خاسرين من نصف نهائي الأبطال

5 خاسرين من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. يتقدمهم جميعا بيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ، الذي تلقى ضربة في قدراته وأفكاره الخططية.

ويقدم FilGoal.com تقريرا نشره موقع بليتشر ريبورت عن الخاسرين في الدور قبل النهائي من البطولة التي يحمل لقبها نادي بايرن ميونيخ.

1) بيب جوارديولا

بعد المباراة، باتت التيكي تاكا محل انتقاد، بات الاستحواذ "بلا معنى" وبات جوارديولا غير مناسب لبايرن ميونيخ بحسب تصريحات الرئيس الشرفي الدائم للنادي البافاري فرانتز بكنباور.

ريال مدريد فاز بأربعة أهداف دون رد على بايرن ميونيخ، وفي ألمانيا.. لهذا بات بيب الخاسر الأكبر في نصف النهائي.

2) ماريو ماندزوكيتش

الحالة السيئة لهجوم بايرن في المباراة، جعلت ماريو ماندزوكيتش يفقد معركته كرأس حربة صريح في الفريق البافاري.

ظهر ذلك في تبديل ماندزوكيتش، الذي سيصبح بديلا أو قد يرحل تماما بعد تعاقد النادي مع روبرت ليفاندوفسكي.

3) جوزيه مورينيو

حين تلعب مباراة دفاعية غير ممتعة، وتكسب تصبح عبقريا خططيا.. أما حين تخسر، ستصبح مملا، ببساطة.

4) فرانك ريبري

بعد أداء سيء للنجم الفرنسي ذهابا وإيابا، ربما في الموسم الجديد سيجد نفسه ضحية للثنائي ماريو جوتزه وتياجو الكنتارا.

5) شابي ألونسو

حين يفوز فريقك بأربعة أهداف دون رد، ثم تحصل على إنذار يحرمك من النهائي.. فأنت خاسر وحيد في فريق فائز.