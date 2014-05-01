الصحافة الأرجنتينية فخورة بسيميوني ' الذهبي '

بوينوس آيرس، (إفي): امتدحت الصحافة الأرجنتينية بقوة مواطنها دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، الذي تأهل الليلة الماضية إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التغلب على تشيلسي 3-1 في لندن.

وكتبت صحيفة (أوليه) على موقعها الإلكتروني "تشولو الرائع" في إشارة إلى سيميوني، مضيفة "صفحة ذهبية جديدة يسطرها فريق سيميوني".

وركز موقع (Playfutbol) التابع لصحيفة (Infobae) على تصريحات سيميوني عقب المباراة حيث قالت: "سيميوني، المتعطش للمجد: الأمور كلها عظيمة ولكننا لم نفز بأي شيء".

وجاء عنوان صحيفة (كرونيكا) "تشولو صنع التاريخ" مؤكدة "أتلتيكو التشولو يواصل صنع التاريخ بتأهله لنهائي التشامبيونز".

وذكرت صحيفة (كلارين): "سيميوني يرغب في مزيد من المجد في تاريخه وتحقيق مفاجأة جديدة وهذه المرة أمام ريال مدريد".

ومن جانبها أشارت صحيفة (لا ناثيون) إلى أن سيميوني يسعى لأن يكون المدرب الأرجنتيني الثالث الذي يفوز بدوري أبطال أوروبا بعد فوز لويس كارنيليا مع ريال مدريد وإيلينيو إيريرا مع إنتر ميلانو.