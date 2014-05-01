الصحافة البرتغالية تبرز المنافسة بين تياجو ورونالدو بنهائي لشبونة

لشبونة،(إفي): أبرزت الصحافة البرتغالية اليوم الخميس دور البرتغالي تياجو مينديش في فوز أتلتيكو مدريد الإسباني الليلة الماضية على تشيلسي الانجليزي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بثلاثة أهداف مقابل واحد، وأشارت إلى المنافسة المنتظر أن تجمعه بمواطنه كريستيانو رونالدو في النهائي بين "الروخيبلانكوس" وريال مدريد بلشبونة.

وأجمعت عدة صحف برتغالية اليوم على وصف نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر اقامته في 24 من مايو الجاري على ملعب (النور) بلشبونة بين الفريقين الاسبانيين، بلقاء محلي هام.

فقد أشارت صحيفة (آ بولا) في عددها الصادر اليوم إلى أن "تياجو أرسل أتلتيكو إلى نهائي لشبونة"، وأكدت (ريكورد) أن لاعب الوسط قاد ناديه إلى "النور".

ومن جانبها نشرت صحيفة (أو جوجو) أن "تياجو أبعد مورينيو عن النور"، في إشارة إلى البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الفريق الإنجليزي.

أما صحيفة (كوريو دا مانيا)، واسعة الانتشار في البرتغال، فقد تصدر غلافها عنوان "تياجو يتحدى رونالدو في لشبونة".

وبدورها أكدت جريدة (دياريو دي نوتيسياس) أن "تياجو هزم مورينيو وسيتنافس في النهائي مع رونالدو".

فيما نشرت صحيفة (أي) في صفحتها الأولى أن "أتلتيكو تياجو ازاح تشيلسي مورينيو، وطرح مباراة نهائية إسبانية 100% أمام ريال مدريد في ملعب النور".