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اقتراب غزال من بورتو يتصدر غلاف صحيفة برتغالية

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اقتراب غزال من بورتو يتصدر غلاف صحيفة برتغالية اقتراب غزال من بورتو يتصدر غلاف صحيفة برتغالية

اقترب علي غزال مدافع ناسيونال ماديرا من الانضمام إلى بورتو ثالث الدوري البرتغالي في الصيف المقبل بحسب ما أكدته صحيفة (أوجوجو) البرتغالية الشهيرة.

وتصدر غزال غلاف المجلة البرتغالية، وتحت عنوان غزال اقترب من بورتو.

وكانت تقارير برتغالية قد أكدت أن بورتو يسعى لتدعيم دفاعه بالدولي المصري.

وأشارت الصحيفة إلى أن غزال يريد إتمام الانتقال، بينما المفاوضات مازالت جارية بين الطرفين.

وكان غزال قد شارك فريقه ناسيونال ماديرا في ضمان التأهل للدوري الأوروبي الموسم المقبل لأول مرة قبل نهاية الموسم.

يذكر أنه في حالة انضمام غزال لبورتو، قد يكون لاعبا مصريا جديدا يلعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

إذ يحتل بورتو المركز الثالث المؤهل للدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا.

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