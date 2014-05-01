«البوليساريو»: قرار مجلس الأمن الأخير حول الصحراء الغربية «ليس سيئًا»

وصفت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو)، الخميس، القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي حول الصحراء الغربية، بأنه «ليس سيئا».

وقال عبد القادر طالب عمر، رئيس وزراء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية: «لو أن القرار وسع ولاية مهمة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية إلى مراقبة وضع حقوق الإنسان الصحراوي، لكنا وصفناه بالممتاز».

وأضاف أن «الصحراويين كانوا يأملون في أن تكلف مهمة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، على غرار باقي المهمات الدولية، بمراقبة حقوق الإنسان لكن هذا لا يعني أنه (القرار) سيء».