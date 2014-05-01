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ضبط كمية من الأقراص المخدرة بحوزة مسجل خطر بالوادى الجديد‎

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ضبط كمية من الأقراص المخدرة بحوزة مسجل خطر بالوادى الجديد‎ ضبط كمية من الأقراص المخدرة بحوزة مسجل خطر بالوادى الجديد‎

صورة أرشيفية

تمكنت قوات الأمن بالوادى الجديد من ضبط مسجل خطر بحوزته كمية من الأقراص المخدرة.

تلقي اللواء نبيل العشري، مدير أمن الوادي الجديد بلاغا من قسم شرطة الخارجة يفيد بضبط كمية من الأقراص المخدرة بحوزة مسجل خطر بالخارجة وذلك من خلال حملة أمنية بقيادة رئيس مباحث الخارجة أسفرت عن ضبط ” م . ع .ع ” مسجل خطر 31 سنة عاطل ومقيم الخارجة وشهرته “بورا” وبحوزته 30 قرص مخدر بقصد الاتجار و450 جنيه من متحصلات بيع المخدرات بمدينة الخارجة .

تحرر المحضر رقم 2118 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2014 وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات .

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