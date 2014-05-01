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مدير أمن مطروح يقود حملة لإزالة 30 منزلا و33 محلا مقامة على أراضي الدولة

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مدير أمن مطروح يقود حملة لإزالة 30 منزلا و33 محلا مقامة على أراضي الدولة مدير أمن مطروح يقود حملة لإزالة 30 منزلا و33 محلا مقامة على أراضي الدولة

حملة لإزالة 30 منزلا و33 محلا مقامة على أراضي الدولة

قاد مدير أمن مطروح اللواء العناني حمودة حملة لإزالة التعديات والإشغالات الواقعة على أراضى الدولة والمباني المقامة بدون ترخيص بمنطقة باب البحر وشارع المديرين بوسط مدينة مرسى مطروح أس

وأسفرت الحملة  عن إزالة 30 منزلا مكتملا وتحت الإنشاء مقامة على أراضي الدولة وبدون ترخيص و33 محلا وكشك مقامة على أرصفة الشوارع،  كما تم إزالة عشرات الأسوار والتعديات المختلفة من الباعة الجائلين وأصحاب المحلات .

وتمكنت الحملة المدعومة بقوات تأمين كبيرة من تنفيذ 7 قرارات إزالة صادرة من مركز ومدينة مطروح بإزالة كافة التعديات الواقعة على منطقة الملاحات حيث تم خلالها تنفيذ وإزالة 11 منزلا مبنى بالخرسانة و 9 منازل مسقوفة بأسقف خشبية و 12منزل تحت الإنشاء و 63 سور على مساحات أراضي مختلفة بدون ترخيص ومقامة على أرض ملك الدولة بمنطقة باب البحر .

وتم تنفيذ وإزالة 9 محلات مقامة بدون ترخيص وعلى زوائد التنظيم أرض الدولة بمنطقة شارع المديرين الموازي لشارع الكورنيش، وقامت الحملة بتحرير 53 محضر إشغال طريق و إزالة 48 “تاندة ” لمحلات مقامة بدون ترخيص وتحرير 36 محضر بائع متجول بدون ترخيص و إزالة 24 كشك بدون ترخيص وتحرير 41 محضر مخالفة نظافة و إزالة 52 فرش خضار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين جارِ استكمال الحملات بشكل يوميا من جانب المديرية لإحكام السيطرة الأمنية بالمدينة ومواجهة حالات الخروج على القانون.​

 

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