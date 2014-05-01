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بالصور… طلاب كلية التربية النوعية بكفر الشيخ ينظفون الشوارع في عيد العمال

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شهدت مدينة كفر الشيخ، اليوم الخميس، حملة نظمها طلاب كلية تربية نوعية بجامعة كفر الشيخ،  لتنظيف الشوارع، تبنتها الدكتورة نهلة صلاح زيدان مدرس التغذية وعلوم الأطعمة بقسم الإقتصاد بكلية التربية النوعية .

وضمت الحملة عدد كبير من الطلاب وطالبات كلية التربية النوعية ومن بينهم صفاء غالي أحمد وسليمان طلحه وعبدالرحمن شرف الدين ومحمد محسن وزهرة عماد وإيمان بسيوني ومنار صبحي ومي محمود ونورا محمود وعصام الجمل ومحمدزيدان وغيرهم .

وأكدت الدكتورة نهلة الإستاذ بكلية تربية نوعية والمسئولة عن الحملة، إنني كنت في بعثه بأسبانيا ورأيت كيف يحافظ الأهالي على نظافة الشوراع فأردت تطبيق ما رأيته بكفر الشيخ تحت حملة بعنوان ” تستطيع” وعندما عرضت أهداف الحملة على الطلاب والطالبات استجبوا بطريقة غير متوقعة وبالتعاون مع مجلس مدينة كفر الشيخ برئاسة اللواء محمود مطاوع بدأت  الحملة اليوم في عيد العمال لتكون بداية طيبة لحملة تدعو للعمل

وأشارت إن الهدف من الحملة هو نشر التوعية بأهمية النظافة للطلاب، ودعا طلاب وطالبات مصر بالمشاركة في حملات مشابهة مطالبين أبناء الشعب المصرى بعدم القاء القمامة في الشوارع والحفاظ على نظافتها .

 

 

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