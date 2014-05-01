السيطره علي حريق هائل التهم فدانين قمح بالمنيا

تمكنت قوات الدفاع المدنى من السيطرة على حريق هائل بقطعة أرض زراعيه بالقرب من عزبة بدوي بطريق المطار بالطريق الدائري غرب جامعة المنيا.

والتهم الحريق مساحة 2 فدان قمح بالقرب من عزبة بدوي بطريق مطار المنيا , وعلي الفور إنتقلت قوات الدفاع المدني وتمكنت من السيطره عليه وإخماده ومنع إمتداده , وتشير التحريات المبدئيه إلي إلقاء أحد الماره لعقب سيجاره بالطريق الدائري المتاخم لقطعة الأرض.

تلقي اللواء أسامه متولي، مدير أمن المنيا , إخطارا من العميد حاتم حمدي، مامور مركز شرطة المنيا , يفيد نشوب حريق بقطعة ارض زراعيه بالقرب من عزبة بدوي بطريق المطار بالطريق الدائري غرب جامعة المنيا , مما أسفر عن إلتهام مساحة 2 فدان منزرعه بمحصول القمح.