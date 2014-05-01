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بدر: فكرة المناظرة أضرت بمرشحي الرئاسة من قبل

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بدر: فكرة المناظرة أضرت بمرشحي الرئاسة من قبل بدر: فكرة المناظرة أضرت بمرشحي الرئاسة من قبل

محمود بدر

قال محمود بدر عضو لجنة الشباب في حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح ، إن هناك وجهتي نظر داخل الحملة بالنسبة إلى فكرة المناظرة بين المرشحين الرئاسيين(السيسي وصباحي) ، مؤكدا أنه لايميل شخصيا لفكرة المناظرة ويرى أن التجربة الماضية كانت سيئة لم يستفد منها طرفا المناظرة بل خسرا تماما.
> وأضاف بدر – خلال لقاء لجنة الشباب بالحملة مع الإعلاميين اليوم الخميس- “حتى الآن لم يتم حسم هذا الموضوع ، ونعتمد اسلوبا ديمقراطيا لرأي الأغلبية.”
> بدوره، قال طارق الخولي عضو الحملة إن ” المناظرة تكون بين مرشحين قريبين من بعضهما البعض، لكن من تجربة جمع التوكيلات وجدنا أننا لسنا أمام مرشحين متقاربين”، فالتوكيلات التي تم جمعها للمشير السيسي بلغ عددها نصف مليون توكيل دون أن يكون للحملة الرسمية دور في جمعها، فيما جمع صباحي 31 ألفا من التوكيلات فقط.
> لكنه أشار إلى أن الأمر متروك لأعضاء الحملات الرسمية ، وأنه وصل من حوارات مع كثيرين في الحملة إلى رفض فكرة المناظرة.
> فيما قال حسام حازم عضو لجنة الشباب إن فكرة المناظرة غربية في الأساس ، -على حد قوله -.
> أ ش أ

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