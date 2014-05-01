رئيس”الشيخ زايد”: لدينا خطة لاستكمال الطرق والمحاور والأحياء السكنية بحلول 2015



> أكد المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد أنه يتم التنسيق مع أصحاب المشروعات الاستثمارية المواجهة لمحور 26 يوليو لزراعة وتنسيق المسطحات بمنطقة حرم الطريق لتعطي واجهة جميلة للمدينة، كما يتم التنسيق مع جهاز مدينة 6 أكتوبر لدراسة توسعة وتطوير محور وصلة دهشور، وذلك من خلال المخطط الاستراتيجي المشترك بين مدينة الشيخ زايد ومدينة 6 أكتوبر .

> وأضاف طلعت: هناك خطة طموحة لجهاز المدينة لعام ( 2014 -2015 ) باستثمارات تصل إلى 200مليون جنيه بزيادة 250% عن خطة ( 2013- 2014) ومن أهم بنودها :استكمال بعض الطرق والمحاور الهامة بالمدينة، وتطوير المحاور والطرق الرئيسية، بالإضافة إلى استكمال الطرق وتنسيق الموقع لبعض الأحياء السكنية .