طحنون بن محمد يستقبل السفير المصري

استقبل سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية، في مكتبه في ديوان سموه أمس، وبحضور الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية، إيهاب إمام حمودة؛ سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله سفيراً لبلاده لدى الدولة.

ورحب سموه خلال المقابلة بالسفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله.

وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

حضر اللقاء عدد من المسؤولين في ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية.