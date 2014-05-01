التربية تطلق اسم الشهيد طارق الشحي على روضة أطفال في رأس الخيمة

أطلقت وزارة التربية والتعليم اسم شهيد الوطن الملازم أول طارق الشحي على روضة الشموع في منطقة شعم برأس الخيمة وذلك تخليدا لذكرى من لبى نداء الوطن.

واصطحب معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم أبناء الشهيد لدى إزاحة الستار عن الاسم الذي حمل معه مثالا ونموذجا للوفاء .. ورافقهما خلال الجولة التفقدية التي شملت مرافق الروضة مؤكدا أن ما قدمه والدهم إبن الإمارات سيظل في عقل ووجدان أجيال كثيرة.

وكان معالي القطامي قد وصل إلى الروضة في وقت مبكر من صباح اليوم حيث اصطحب أبناء الشهيد طارق الشحي فيما بدأت مراسم إطلاق الاسم بالنشيد الوطني والموسيقى العسكرية ثم إزاحة الستار .

وقد تلونت المدرسة وتزينت بعلم الدولة وصور مختلفة لشهيد الواجب في الوقت الذي ارتفعت فيه أصوات الطلاب والطالبات وأطفال الروضة بقصائد الشعر الوطنية وما كتب في رثاء الشهيد طارق الشحي وذلك بحضور سعادة مروان الصوالح وكيل وزارة التربية ومحمد النوبي محمد نائب القائد العام لشرطة رأس الخيمة وسمية حارب مديرة منطقة رأس الخيمة التعليمية وعدد كبير من الشخصيات الشرطية والتربوية وذوي الشهيد.

وقال معالي القطامي عقب إزاحة الستار إن الشهيد الملازم أول طارق الشحي لبى نداء الوطن وكان فداء للواجب والمسؤولية وإنه سيظل خالدا بذكراه العطرة التي تعد مثالا ونموذجا للقيم والعطاء يتأسى بها الطلاب والطالبات والشباب بوجه عام.

وأضاف معاليه إن وزارة التربية تتشرف اليوم بأن يكون إسم الشهيد على أحد مؤسساتها التعليمية وقد قصدت أن يكون الاسم على روضة أطفال حيث يتشكل وعي وإدراك أبناء الدولة ممن يتأسسون على حب الوطن والانتماء له والولاء لقياداته وكذلك عقلهم بنماذج وطنية أدت ما عليها وقدمت روحها فداء للواجب والوطن في أعظم صور الفداء كتلك التي قدمها الشهيد الملازم طارق الشحي.

وأعرب معاليه عن ثقته البالغة في استيعاب الطلبة ومن هم في مرحلة الطفولة لمثل هذه الدروس التي تعكس نبل أبناء الإمارات وفروسيتهم أينما كانوا في وقت أكد لأبناء الشهيد طارق الشحي أن والدهم سيبقى حيا وستبقى ذكراه وأن إطلاق اسم والدهم على روضة الأطفال ليس مجرد تسمية وإنما هو اعتزاز وفخر بما قدمه لوطنه.

من جهة أخرى حرص معالي القطامي على تفقد أحوال مدارس منطقتي شعم والرمس حيث زار مدرستي أحمد بن ماجد والرؤية وروضة الرحمة واطلع على إبداعات الطلبة الفنية ومواهبهم الخاصة في مدرسة أحمد بن ماجد .. وأشاد بمستوى النبوغ الذي وصلت إليه طالبات مدرسة الرؤية للتعليم الأساسي والثانوي وأثنى على ابتكاراتهم النوعية التي حازت جوائز خليجية وإقليميه .

واختتم معاليه زيارته لرأس الخيمة بافتتاح التوسعات الجديدة والمرافق المطورة في روضة الرحمة واطمأن على أحوال أطفالها.