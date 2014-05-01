“الحفناوي” لقائنا بـ “السيسي” ليس لدعمه ولكن لعرض رؤيتنا

أشارت الحفناوى إلى أن لقاء القوى اليسارية والناصرية والاشتركية بالمشير عبد الفتاح السيسي المرشح الرئاسي كان تحت عنوان “مبادرة مستقبل مصر” المكونة من حوالى 100 شخصية، وكان اللقاء لعرض مطالب الشعب المصرى ورؤية المبادرة، وليست لدعم السيسي، وكان هناك أيضاء لقاء مماثل مع المرشح الآخر حمدين صباحي.

وأكدت الحفناوى أن النقاط التى عرضناه على السيسي “إستقلال الارادة الوطنية، عدم التبعية، محاربة الارهاب عن طريق ثلاث محاور وهى الانتاج والتنمية والامن والتثقيف والتوعية، الحفاظ على القطاع العام وتطويره، الاكتفاء الذاتى من الغذاء، تمكين الشباب، دعم المرأة، الحريات، ووجود إرادة سياسية لتحقيق ما سبق”، مضيفة أن السيسي أبدى قبوله للمبادرة، وأكد لنا أن فى حالة وصوله للرئاسة سيأخد فى الاعتبار كل ما تم طرحه، وتنفيذ مطالب الشعب المصرى، قائلا “من لم ينفذ مطالب الشعب سيكون مصيره السجن كالرئيس السابق والاسبق، والذى استطاع الشعب المصرى سجنهم خلال عامين”.

(المراسل : بكر الشرقاوي)