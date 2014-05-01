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24 شخصا تقدموا بطلبات ترشحهم لمنصب رئيس الجمهورية في سوريا

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24 شخصا تقدموا بطلبات ترشحهم لمنصب رئيس الجمهورية في سوريا 24 شخصا تقدموا بطلبات ترشحهم لمنصب رئيس الجمهورية في سوريا

بشار الأسد

أعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا في سوريا عدنان زريق اليوم /الخميس/ أن 24 شخصا تقدموا بطلبات ترشحهم لمنصب رئيس الجمهورية مع إغلاق باب تقديم طلبات الترشح.
> وأشار زريق في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السورية (سانا) أن المحكمة أعلمت بدورها مجلس الشعب بتلك الطلبات المقدمة إليها، وستعكف على دراسة طلبات الترشح بدءا من غد /الجمعة/ وستعلن إعلانها الأولي خلال خمسة أيام على الأكثر وفقا للدستور وقانون الانتخابات.
> وتلقى مجلس الشعب على مدى الأيام العشرة الماضية 24 إشعارا من المحكمة الدستورية العليا بأسماء المتقدمين بطلبات الترشح، فيما قام أعضاء المجلس بتأييد تلك الطلبات.
> وتم تحديد موعد الانتخابات للسوريين المقيمين بالخارج في السفارات السورية في الثامن والعشرين من مايو الجاري، فيما يصوت المواطنون داخل الأراضي السورية في 3 يونيو المقبل.

أ ش أ

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