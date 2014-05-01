24 شخصا تقدموا بطلبات ترشحهم لمنصب رئيس الجمهورية في سوريا

أعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا في سوريا عدنان زريق اليوم /الخميس/ أن 24 شخصا تقدموا بطلبات ترشحهم لمنصب رئيس الجمهورية مع إغلاق باب تقديم طلبات الترشح.

> وأشار زريق في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السورية (سانا) أن المحكمة أعلمت بدورها مجلس الشعب بتلك الطلبات المقدمة إليها، وستعكف على دراسة طلبات الترشح بدءا من غد /الجمعة/ وستعلن إعلانها الأولي خلال خمسة أيام على الأكثر وفقا للدستور وقانون الانتخابات.

> وتلقى مجلس الشعب على مدى الأيام العشرة الماضية 24 إشعارا من المحكمة الدستورية العليا بأسماء المتقدمين بطلبات الترشح، فيما قام أعضاء المجلس بتأييد تلك الطلبات.

> وتم تحديد موعد الانتخابات للسوريين المقيمين بالخارج في السفارات السورية في الثامن والعشرين من مايو الجاري، فيما يصوت المواطنون داخل الأراضي السورية في 3 يونيو المقبل.

أ ش أ