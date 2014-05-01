مباحث منيا القمح بالشرقية تضبط فلاح حوّل منزله إلى ورشة لتصنيع الأسلحة

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة منيا القمح بالشرقية من ضبط فلاح قام بتحويل منزله إلى ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وبيعها للمواطنين بدون ترخيص.

تلقى اللواء سامح الكيلانى , مدير أمن الشرقية إخطارا،من الرائد محمد الحسيني , رئيس مباحث مركز منيا القمح مفاده قيام ” مبروك على محمد يوسف س50 فلاح ومقيم عزبة ابو العينين,الحميديه, منيا القمح. لإدارة مسكنه ورشه لتصنيع الأسلحة النارية بإدارة مسكنه ورشة لتصنيع الأسلحة النارية محلية الصنع والاتجار فيها .

وبتقنين الإجراءات تمكن المقدم محمود جمال رئيس فرع البحث بجنوب الشرقية , بمعاونه ضباط المركز من ضبط المتهم ، وبحوزته ( بندقيه خرطوش محلى الصنع ، و وعدد 6 فرد خرطوش, 20 طلقة خرطوش , 5 ماسوره من الأجزاء المستخدمة لتصنيع الفرد المحلى ، وإبر ضرب نار ، و قنطرة تتك و مقابض ) ، وكذا الأدوات المستخدمة فى التصنيع ( منجلة جاكوش ، منشار حديدى ، أزميل مسطره مدرجه ، مبرد ) .

بمواجهة المتهم ، أقر بإدارة الورشة لتصنيع الأسلحة بدون ترخيص ، استعدادا لبيعها لعملائه .

تم التحفظ على المضبوطات ، جارى تطوير مناقشة المتهم للوقوف على حجم نشاطه الإجرامي .

تحرر المحضر رقم24662 لسنه 2014 جنايات منيا القمح سبق ضبط المتهم عام 2011 فى قضية تصنيع اسلحه وعوقب بالسجن عامين وافرج عنه شهر 6 2013.