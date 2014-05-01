لجنة الشباب بحملة المشير: نطرح مبادرة ترسخ تكافؤ الفرص للشباب في عشرة مجالات

عقدت لجنة الشباب بحملة المشير عبد الفتاح السيسي المرشح في انتخابات الرئاسة أجتماعا بمقرها في مصر الجديدة بحضور محمود بدر مؤسس حركة تمرد ، حازم عبد العظيم أمين عام اللجنة الشبابية ، والنشطاء السياسيين أعضاء الحملة زكي القاضي ، محمد بدران ، حسام حازم ، كريم السقا ، حسام حازم ، طارق الخولي .

> وقال حازم عبد العظيم أمين اللجنة ، إن هذا اللقاء هو ثاني لقاء مع أحد القطاعات الشبابية المهمة وهم شباب الإعلاميين ، وان هناك لقاءات أخرى مرتقبة مع شباب من القطاعات الأخرى .

> وأضاف :”أن لجنة الشباب تم تكليفها من حوالي 12 يوما بهذه المهمة ، والوقت كان ضيقا لوضع الهيكل والفكر والمقر” ، وأضاف :”المطلوب منا التفاعل وإجراء بعض لقاءات مع المشير بقدر ما يحددها المسئولون”.

> وأشار إلى أن الحضور ممثلون لحركات فاعلة على الأرض ، مثل تمرد ، جبهة مستقبل وطن ، تكتل القوى الثورية ، شباب جبهة الإنقاذ ، وهناك هدف يتمثل في التنافس والتناغم . واعتبر حازم عبد العظيم أنهم ليسوا مجرد لجنة شباب ولكن نواة لقاعدة شبابية في البرلمان .

> وعن مبادرة فكرتي ، قال إن الهدف منها أن يرسل شباب مقترحات بصورة لا تخلو من تكافؤ الفرص، بهدف ترسيخ الكفاءة والأهلية وتكافؤ الفرص في 10 مجالات يتم اختيار من 16 إلى 40 شابا بواقع ثلاثة في المتوسط عن كل مجال .

> وأشار إلى أن الموضوعات التي اختيرت لمبادرة “فكرتي” من بين المشكلات الملحة ، حيث أنه في خلال المدة المتبقية حتى 10 مايو يتم تلقي الطلبات وتقييمها من المتخصصين وتقييم أقوى 3 في كل مجال ، ومن ثم يجلس المختارون مع قامات علمية مثل فاروق الباز ، هاني عازر ، على أن يتم منح الفرصة لشباب مصر في الخارج ، ونشر الفكرة في كل مكان .