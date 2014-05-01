القبض على تاجر مخدرات بمركز الفرافرة بالوادى الجديد‎

تمكنت قوات الأمن بالوادى الجديد من ضبط تاجر مخدرات مقيم قرية أبو منقار بمركز الفرافرة وبحوزته 250 جرام بانجو بقصد الاتجار.

تلقى للواء نبيل العشري، مدير أمن الوادي الجديد بلاغاً من قسم شرطة الفرافرة يفيد بضبط كمية من المواد المخدرة بمركز الفرافرة، وذلك أثناء ورود معلومات لوحدة مباحث قسم الفرافرة تفيد بقيام تاجر مخدرات ببيع المواد المخدرة بإحدي قري مركز الفرافرة , وعلي الفور تشكلت قوة أمنية بقيادة العميد رئيس مباحث المديرية أسفرت عن ضبط ” ع . م . ع ” 24 سنة عاطل ومقيم قرية أبو منقار بمركز الفرافرة وبحوزته 250 جرام بانجو بقصد الاتجار وتم تحريرالمحضر رقم 748 إداري مركز شرطة الفرافرة لسنة 2014م وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات .