فتحي مبروك.. مُدرب الأهلي في الأوقات الصعبه

بعد إقالة الجهاز الفني الحالي للنادي الأهلي بقيادة محمد يوسف، تم تعيين فتحي مبروك خلفًا له، علمًا بأن هذه ليست المرة الأولى التي يتولى فيها “مبروك” المسئوليه الفنيه للأهلي في الأوقات الصعبه.

حيث استعان الأهلي بـ “مبروك”، الذي عمل مساعدًا للراحل محمود الجوهري في الجهاز الفني للمنتخب الوطني، عندما تلقى الفريق هزيمة ساحقة أمام الإسماعيلي برباعيه نظيفه، في بطولة الدوري عام 2004، تحت قيادة البرتغالي أنطونيو أوليفييرا.

كما استعان به الأهلي، بعد الإطاحة بالمدير الفني جو بونفرير، ليتمكن من قيادة الفريق للفزز ببطولة كأس مصر، في أقل من شهرين على توليه منصبه الجديد، بعد التغلب على الاسماعيلي في المباراه النهائيه.

جدير بالذكر أن فتحي مبروك وُلد في 5 يوليو 1951.. وقرر المجري هيديكوتي تصعيده للفريق الأول موسم “71 19 -1972″.. وحقق 8 بطولات مع الأهلي .