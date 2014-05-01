شابي ألونسو.. لن يفي بعهد 2005 مع أنشيلوتي

الخسارة الأكبر لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا هي خوض النهائي من دون شابي ألونسو، مايسترو وسط الميرنجي.. واللاعب الذي كان ينتظر منه المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي اللقب بشكل خاص.

يوم وقع أنشيلوتي لريال مدريد لتدريب الفريق خلفا لجوزيه مورينيو، كان حريصا على التحدث مع شابي ألونسو دون سواه.

وقال أنشيلوتي لألونسو يومها: "أنت مدين لي بدوري أبطال أوروبا.. عليك أن تفوز باللقب من أجلي".

أنشيلوتي كان مدربا لميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2005، حين خسر الميرنجي أمام ليفربول، الفريق الذي كان يقوده في ذلك الوقت شابي ألونسو.

ولهذا كان أنشيلوتي ينتظر من ألونسو أن يفي بعهده، ويقود الميرنجي لقنص اللقب العاشر لدوري أبطال أوروبا.

لكن ألونسو يغيب عن النهائي بعدما حصل على بطاقة صفراء بلا معنى في دور الأربعة ضد بايرن ميونيخ الألماني.

البطاقة الصفراء بلا معنى لأن ريال مدريد كان فائزا وقتها على بايرن بثلاثة أهداف من دون رد، وكانت الأمور يسيرة على البلانكو.