5 حلول يدرسها أنشيلوتي لتعويض ألونسو في النهائي

ماذا سيفعل ريال مدريد بدون المايسترو الأهم في صفوف الفريق الملكي شابي ألونسو، حين يصطدم الميرنجي بأتليتكو في نهائي دوري أبطال أوروبا؟

هناك 5 إجابات يدرسها كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد حتى يختار أفضلها، وذلك بعدما حصل ألونسو على بطاقة صفراء في موقعة بايرن ميونيخ في نصف النهائي.

1) إيارا

الحل التقليدي، لا تعديل في الخطة ولا في أي شيء.. لاعب مكان لاعب، والبديل الوحيد في القائمة لألونسو حاليا هو إسير إيارامندي.

إيارامندي انتقل إلى ريال مدريد في صفقة كفلت النادي الملكي ما يفوق 32 مليون يورو.

يتطور إيارا من مباراة لأخرى، لكن هل لدرجة تجعله جاهزا لمجابهة أتليتكو مدريد في نهائي الأبطال على أرض لشبونة.

2) خضيرا

سامي خضيرا النجم الألماني الذي كان أساسيا طوال السنوات الماضية مع الميرنجي، تغيب عن 4 أشهر من موسم الفريق بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

لكن خضيرا مع حلول موعد النهائي يوم 24 مايو، سيكون قد تعافى من إصابته.. لكن هل هو جاهز بدنيا لخوض مثل هذا التحدي؟

خضيرا أقوى من إيارا بدنيا، ومباريات العنف مع أتليتكو مدريد تناسبه، لكن جاهزيته هي التي تقف في وجه هذا الحل حتى الآن.

3) بيبي؟

قلب الدفاع الذي يقدم موسما مميزا هذا الموسم، مرشح لأن يخلف ألونسو في وسط الملعب كذلك.

بيبي لعب هذا الدور أيام جوزيه مورينيو حين كان مدربا لريال مدريد قبل أن ينتقل إلى تشيلسي، ونجح المدافع البرتغالي جدا.

لكن هذا الخيار خطورته هو التغيير الذي سيطرئ على الخط الخلفي لريال مدريد بدخول رافايل فاران بجوار سيرخيو راموس بدلا من بيبي.

ورغم تميز فاران، لكن بيبي وراموس في أفضل حالة لهما، وتغيير هذا الثنائي سيكون مغامرة من المدرب الإيطالي.

4) إسكو

صانع الألعاب المنتقل لريال مدريد قادما من مالاجا لعب كارتكاز متقدم خلال الموسم الجاري مع أنشيلوتي، ولم يفشل.

وفي ظل اعتماد أنشيلوتي خلال المباريات الهامة للميرنجي على خطة 4-4-2 الكلاسيكية بمشاركة رباعي الوسط في جميع المسؤوليات، قد يدرس المدرب الإيطالي أن يلقي بإسكو إلى جوار لوكا مودريتش، مدعوما من أنخل دي ماريا وجاريث بيل دفاعيا.

وتظل قدرة اللاعب على استرجاع الكرة من الخصم القلق الأكبر لدى أنشيلوتي، لأن إسكو بالتأكيد أضعف كثيرا في هذا الشق الدفاعي من ألونسو.

5) حلان معا

قد يلجأ أنشيلوتي إلى تعديل الخطة برمتها لتناسب الوضع بغياب ألونسو، قد يختار إيارامندي ويدعمه بإسكو على حساب جاريث بيل أو أنخل دي ماريا.

أو سامي خضيرا مع إيارامندي، أو بيبي خلف إيارامندي ومودريتش، وهكذا.. حل دفاعي على حساب النزعة الهجومية.