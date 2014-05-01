نرصد أهم محطات احتفال رؤساء مصر بعيد العمال

تقرير : أحمد عبد السلام

تحل اليوم الذكرى 132 على الاحتفال بأول عيد للعمال فى العالم ،ففى مثل هذا اليوم ، الخامس من سبتمبر، عام 1882،احتفل عمال الولايات المتحدة الامريكية في مدينة نيويورك بأول عيد لهم حيث لم يخطر فى أذهانهم أنذاك بأن يومهم هذا سيكون رمزاً و علامة فارقة فى تاريخ النضال العمالى بالعالم بأسرة .

ويعد اليوم بمثابة تقديساً لأرواح الشهداء الذين لقو حتفهم خلال مطالبتهم بحقوقهم المشروعة و التى وأن لم تتحقق معظمها إلا ان الملايين من العمال فى مختلف بقاع العالم و مدنه الصناعية ينعمون بها حتى الآن .

الاحتفال بهذا اليوم يرجع أصله إلى مدينة شيكاغو الامريكية حيث اندلعت النزاعات العمالية مطالبة بتخفيض عدد ساعات العمل في هاميلتون إلى 8 ساعات ،ثم توالت الأحداث بتورنتو فى كندا 1886،واستطاع المشرعون الكنديون أن يصيغوا قانون الاتحاد التجارى والذى اقتبسته معظم دول العالم الذي أضفى الصفة القانونية و الحماية للازمة لحقوق العمال .

فكرة كندية

قانون الاتحاد التجارى لم يأتى من فراغ بل جاء نتيجة المسيرات التى نظمها العمال الكنديون دعماً لحركة التسع ساعات، كما أن إضراب عاملي الطباعة أدى إلى الاحتفال السنوي في كندا ،في عام 1882، شهد زعيم العمال الأميريكى بيتارج ماكو غواير إحدى الاحتفالات بعيد العمال في مدينة تورونتو مهد الاعتصامات و الاحتجاجات العمالية فى كندا واستلهاماً من أحداث الاحتفالات الكندية في تورونتو الكندية، فقد عاد الرئيس الامريكى إلى نيويورك لينظم أول عيداً للعمال يحتفل به في نفس اليوم، في الخامس من سبتمبر من كل عام.

الظلم و عدم المساواة كانوا من أبرز الاسباب التى شكلت عيد العمال ،ولما لا،فالاحتفال به يرجع إلى الخامس من سبتمبر من عام 1882 في أعقاب وفاة عدد من العمال على أيدي جنود وضباط الجيش الامريكى إضراب “بولمان سترايك” الشهير عام 1894،حيث أضطر الرئيس جروفر كليفلاند،إلى عقد تسويات مصالحة مع حزب العمل والذى كان كان له الدور الأبرز فى تأجيج الاضطربات العمالية .

يثير عيد العمال فى الولايات المتحدة الامريكية مشاعر حزينة مرتبطة بقضايا هايماركت عام 1886، عندما أطلق أفراد شرطة شيكاغو النار على عدد من العمال أثناء إضراب عام مطالبين بحد أقصى لعدد ساعات اليوم الواحد لا يزيد عن ثماني ساعات، وقد راح ضحية تلك الحادثة العشرات من أولئك العمال ، وإحياًء لذكراهم قررت واشنطن الاحتفال بعيد العمال كعطلة رسمية .

عيد العمال له مذاق خاص عند المصريين ،حيث يمنح جميع العالميين بالدولة اجازة رسمية اسوة بباقى دول العالم ،كما يترقب المصريون رؤسائهم عبر التلفاز يلقون خطابتهم إلى الشعب و يتطرقون إلى مختلف القضايا القومية .

ناصر ورفع الروح المعنوية لدى الشعب بعد 67

استغله الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لرفع الروح المعنوية لدى العمالة المصرية و لمناقشة اهم التطورات فى القضايا العربية و المصرية ،و اعتاد ناصر أن يلقى خطاباته فى المدن العمالية الشهيرة، ومن أبرزها شبرا الخيمة والمحلة الكبرى وغيرها من المدن الصناعية الكبرى ،ودائماً كان عبد الناصر يتطرق إلى تقوية عزيمة الجيش المصرى وخاصة أبان هزيمة 67 ومن أشهر مقولاته المأثورة عندما قال ” الروح المعنوية التى اعتقد البعض أنها لن ترتفع بعد الهزيمة، تقوى ولهذا تسعى إسرائيل أن تجعل الشعب العربى ييأس ويستسلم ” .

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العمال للسادات : “عبد الناصر سابنا ومات”

لم يختلف الرئيس الراحل محمد أنور السادات عن سابقة ناصر كثيراُ السير على نهج عبدالناصر حيث اعتاد ان يقيم الاحتفال بـ الأماكن العمالية الشهيرة مثل سفاجا و المؤسسة العمالية “شبرالخيمة” وحلوان،كما تطرق الرئيس السادات إلى رفع الحالة المعنوية للجيش المصرى أبان حرب اكتوبر المجيدة 1973 وحثهم إلى تحرير الاراضى المصرية التى احتلاتها أسرائيل ،وعند الحديث عن عيد العمال يخطر فى الأذهان مقولة العمال الشهير للرئيس السادات خلال الاحتفال بالعيد 1971 “ياسادات ياسادات عبد الناصر سابنا ومات ” ،وردا السادات عليهم قائلاً ” كلنا عبد الناصر” وذلك أثناء أزمة مراكز القوى الشهيرة .

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“العلاوة ياريس ” أبرز الجمل فى عهد مبارك

اعتاد العمال فى حقبة الرئيس الاسبق حسنى مبارك على مطالبتة بالعلاوة المادية و التى كانت تقرر لجميع العامليين بالدولة بنسب تقرها الدولة ممثله فى وزارة المالية ، وطالما احتفل مبارك بعيد العمال فى الاماكن المغلقة على النقيض من سابقية ،إذا شهدت قاعتى الازهر و المؤتمرات فى مدينة نصر أغلب لقاءات حسنى مبارك مع القيادات العمالية و كبار رجال الدولة من قادة الجيش و الوزراء و شيخى الازهر و الاوقاف ،وطالما كان يتم قطع خطابات مبارك بصوت العمال مرتفعا مطالبينه بإقرار العلاوة السنوية قائلين ” العلاوة ياريس” .

مرسى مغازلاً العمال “عاوزين نكمل مجهود ناصر الله يرحمه”

أما الرئيس المعزول محمد مرسى فقد احتفل بهذا اليوم كأول عيد عمال فى عهده بزيارة مجمع الحديد والصلب بحلوان، وأشاد فى خطابة بحقبة الرئيس الراحل عبد الناصر قائلا” نريد ان نكمل مجهود الرئيس عبد الناصر الله يرحمه” ،حيث اعتبر المحللون السياسين أنة تصريحه جاء مغازلة للناصريين عقب تصريحة الشهير فى ميدان التحرير أبان فوزه برئاسة الجمهورية ” الستينات و ماادراك بالستينات” ،وعقب الاحتفال قام مرسى بتكريم عدد من قدامى العمال و القيادات العمالية .

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لأول مرة منذ سنوات منصور لم يتطرق إلى العلاوة

الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور،والذى شهد الاحتفال بعيد العمال بالأمس ،حيث تضمن خطابه إلقاء الضوء على اهم المشاريع العملاقة و التطلاعات المصرية بأن تلحق بالركب الاوربى بشأن أزمة الطاقة، والتنويه إلى أهمية الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ،ووجه إلى ضرورة تطبيق مشروع الطاقة الشمسية و النووية لتوليد الكهرباء و حل أزمة الطاقة وضرورة الاعتماد و تقوية العمالة المدربة ، وعلى غير المعتاد لم يقر الرئيس منصور باى تعهد حول تطبيق علاوة مادية للعاملين بالدولة و لاول مرة منذ مايقرب 30 عاماً .

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