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بالفيديو.. محافظ الفيوم يهنىء العمال بعيدهم ويطالبهم بالتمسك بالقيم النبيلة

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بالفيديو.. محافظ الفيوم يهنىء العمال بعيدهم ويطالبهم بالتمسك بالقيم النبيلة بالفيديو.. محافظ الفيوم يهنىء العمال بعيدهم ويطالبهم بالتمسك بالقيم النبيلة

محافظ الفيوم

وجه الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم كلمة لعمال الفيوم في عيدهم تحمل التهنئة لهم بصفة خاصة وعمال عامة، تقديراً للدور الكبير والاساسي في نهضة أي مجتمع وازدهاره وتقدمه والذين يعتبرون العمود الفقري في المشاركة الفعالة لتنمية الإقتصاد الوطني في كافة القطاعات في مصر .

وناشد المحافظ بضرورة رفع كفاءة العطاء والمواظبة والتمسك بالقيم النبيلة للمجتمع المتحضر في العمل والإيفاء بحق العمل، موضحاً أن العمل  من اسمي واجبات الإنسان، ودعا الله سبحانه وتعالي ان تعود هذه الأيام بمزيد من التقدم والإنتاج والإستقرار لمصرنا العزيزة .

 

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