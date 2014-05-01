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مرصد الكهرباء: مجموع تخفيف الأحمال أمس بلغ 800 ميجاوات منها 480 أحمال مفصولة

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مرصد الكهرباء: مجموع تخفيف الأحمال أمس بلغ 800 ميجاوات منها 480 أحمال مفصولة مرصد الكهرباء: مجموع تخفيف الأحمال أمس بلغ 800 ميجاوات منها 480 أحمال مفصولة

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية ‏‏‏‏‏‏‏‏‏المستهلك اليوم الاربعاء أن اجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة أمس الثلاثاء بلغ 75ر467 ‏جيجاوات، وأن تخفيف الأحمال بلغ 800 ميجاوات منها 480 أحمال مفصولة و 320 ‏ميجاوات تخفيض احمال بالتنسيق مع المشتركين.‏
> وأوضح المرصد في نشرته اليومية أن مدة زيادة الاستهلاك عن الانتاج أمس الثلاثاء بلغت ‏حوالي ساعة و 55 دقيقة، مع ارتفاع الاستخدام لمدة حوالي ساعة و 20 دقيقة، وذلك خلال ‏الفترة من السادسة و 20 دقيقة إلى التاسعة و 45 دقيقة مساءا.‏
> وتوقع المرصد في نشرته اليومية أن يصل أكبر حمل مسائي اليوم الأربعاء إلى 23500 ‏ميجاوات مقابل 23600 ميجابايت أمس وأن يبلغ العجز في الانتاج اليوم 1125 ميجابايت ‏مقابل 1235 ميجاوات أمس.‏
> وأوضح المرصد أنه يتم في فترة “ارتفاع الاستخدام” تخفيض أحمال بعض المشتركين ‏الصناعيين بالتنسيق معهم، وفي فترة “زيادة الاستخدام عن الانتاج” يتم تخفيض الأحمال ‏بالتناوب بين المشتركين ولا يتم التخفيض بأكثر من ساعة عن نفس المشترك في المرة الواحدة.‏
> ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق ‏‏‏‏‏‏‏‏‏الاستخدام الأمثل لموارد ‏‏الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏تؤدى إلى خفض استهلاك الطاقة.‏

أ ش أ

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