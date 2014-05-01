مرصد الكهرباء: مجموع تخفيف الأحمال أمس بلغ 800 ميجاوات منها 480 أحمال مفصولة

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اليوم الاربعاء أن اجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة أمس الثلاثاء بلغ 75ر467 جيجاوات، وأن تخفيف الأحمال بلغ 800 ميجاوات منها 480 أحمال مفصولة و 320 ميجاوات تخفيض احمال بالتنسيق مع المشتركين.
> وأوضح المرصد في نشرته اليومية أن مدة زيادة الاستهلاك عن الانتاج أمس الثلاثاء بلغت حوالي ساعة و 55 دقيقة، مع ارتفاع الاستخدام لمدة حوالي ساعة و 20 دقيقة، وذلك خلال الفترة من السادسة و 20 دقيقة إلى التاسعة و 45 دقيقة مساءا.
> وتوقع المرصد في نشرته اليومية أن يصل أكبر حمل مسائي اليوم الأربعاء إلى 23500 ميجاوات مقابل 23600 ميجابايت أمس وأن يبلغ العجز في الانتاج اليوم 1125 ميجابايت مقابل 1235 ميجاوات أمس.
> وأوضح المرصد أنه يتم في فترة “ارتفاع الاستخدام” تخفيض أحمال بعض المشتركين الصناعيين بالتنسيق معهم، وفي فترة “زيادة الاستخدام عن الانتاج” يتم تخفيض الأحمال بالتناوب بين المشتركين ولا يتم التخفيض بأكثر من ساعة عن نفس المشترك في المرة الواحدة.
> ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التى تؤدى إلى خفض استهلاك الطاقة.
أ ش أ