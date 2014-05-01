المطربة “غاليه بن على” تشارك فى إحتفالية ” الفن ميدان” السبت المقبل

أكد منظمو فاعليات “الفن ميدان”، أن المطربة التونسية غاليه بن على، وافقت على المشاركة بأحتفاليتهم المقرر إقامتها السبت المقبل، أمام قصر عابدين، فى تمام الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة 11مساءاً.

ولدت غالية بن علي لعائلة فنية في بروكسل في العام 1968 ،وفي سن الثالثة انتقلت مع عائلتها للعيش في جنوب تونس، وبعد إنتهائها من دراستها ، عادت إلى بروكسل عام 1988 لدراسة فن الجرافيك في جامعة ”سانت لوكاس”.

. وتمزج غالية في غنائها بين الفن التونسي والكثير من الثقافات العالمية الغنية، وسجلت ألبومها الأول ”هريسة البرية” في العام 2000 مع فرقة ”تمنا”، وفي العام 2001 قامت بتأسيس مشروع ”كيفاش أنت”، وهو مشروع موسيقي يركز على الموسيقى العربية الراقصة منذ عشرينات القرن الماضي وحتى يومنا هذا.

وفي عام 2007 قامت غاليه بتسجيل ألبوم ”البلنا” بناء على طلب من راديو بلجيكا الوطني ”كلارا”، مع العازف الفلندني الشهير ”بيرت كورنيلز”، وفي هذا الألبوم تمتزج الموسيقى العربية بالموسيقى التقليدية الهندية.

> وفي عام 2008 حصلت غالية على جائزة الموسيقى العالمية، والتي تمنحها المؤسسة البريطانية المستقلة ”نحن نسمع” لأفضل أغنية موسيقية في العالم.

ولعبت غالية دور مريم في فيلم ”موسم الذكور” للمنتجة التونسية مفيدة تياتلي في العام .1999 كما لعبت في العام 2001 دور راقصة في فيلم ”سوينغ” للمخرج ”توني جاتليف”،وشاركت العام الماضى بالغناء فى مسلسل ”فرح ليلى”، كما قدمت مشروعها الغنائى “أراك فى الأسكندرية”.