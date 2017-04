Spider-Man يعود الى الصالات العربية

The Amazing Spider-Man 2 و The Grand Budapest Hotel هما الفيلمان البارزان اللذان تم إطلاقهما في الصالات العربية. فيما يلي لمحة سريعة عنهما.

The Amazing Spider-Man 2

بالتزامن مع إطلاق The Amazing Spider-Man 2، أعلنت شركة Sony Pictures أنها ستنتج جزءاً ثالثاً ورابعاً من هذه السلسلة سيتم إطلاقهما في الصالات العالمية عام 2016 و 2018. The Amazing Spider-Man 2 فيلم أكشن جيّد جمع على شباك التذاكر العالمي حتى نهاية الأسبوع الماضي 132 مليون دولار وهو من بطولة Andrew Garfield و Emma Stone و Jamie Foxx و Dane DeHaan وتولّى إخراجه Marc Webb. في الجزء الجديد سيستمتع Spider-Man بلحظات رومنسية قليلة مع صديقته Gwen وسيعيش كابوس المواجهة مع Electro الذي تحوّل الى مسخ من جراء خطأ داخل شركة OsCorp والتي يسعى مالكها الجديد Harry Osborn للقضاء على رجل العنكبوت ولهذا الغرض سيحوّل نفسه الى Green Goblin. The Amazing Spider-Man 2 يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والأردن والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والعراق ومصر ولبنان.

The Grand Budapest Hotel

هذا الفيلم من أجمل الأفلام التي يمكن مشاهدتها هذا الأسبوع في بعض الصالات العربية وتشارك فيه مجموعة بارزة من الممثلين الذين ستكون لهم إطلالات مميزة فيه أذكر منهم: Adrien Brody و Willem Dafoe و Jeff Goldblum و Bill Murray و Edward Norton و Harvey Keitel و Saoirse Ronan وJude Law و Jeff Goldblum و Tilda Swinton في دور العجوز السيّدة D. أما البطولة فهي للممثل Ralph Fiennes في دور السيّد Gustave والوجه الجديد Tony Revolori في دور Zero Moustafa حيث سنكتشف أسرارهما ونعيش مغامرة الصداقة والورثة والثروة التي جمعتهم. The Grand Budapest Hotel يجمع بين الكوميديا والكوميديا السوداء مع قليل من التشويق والرومنسية ومثل العادة سيدخلنا الفيلم عالم المخرج Wes Anderson الغريب والمميّز. The Grand Budapest Hotel يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين ولبنان.