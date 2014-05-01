«الكرملين»: «ميركل» تطلب من «بوتين» المساعدة في الإفراج عن المراقبين العسكريين

أكد «الكرملين» أن المستشارة الألمانية، آنجيلا ميركل، طلبت من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي، التدخل من أجل المساعدة في إطلاق سراح المراقبين العسكريين التابعين لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، المحتجزين من قبل نشطاء موالين لموسكو في شرق أوكرانيا منذ يوم الجمعة الماضي. ومن بينهم 4 ألمان.

يأتي ذلك قبيل توجه ميركل للولايات المتحدة في زيارة رسمية، تلتقي خلالها الرئيس الأمريكي باراك أوباما، حيث ينتظر أن تبحث معه تطورات الأزمة في أوكرانيا.

وبحسب ما ذكره الكرملين الخميس، أكد بوتين لميركل ضرورة انسحاب القوات الحكومية الأوكرانية من مناطق شرق أوكرانيا، وإنهاء العنف في هذه المناطق وإجراء حوار قومي بين النشطاء والسلطة المركزية في كييف.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية في برلين اليوم إن ميركل ذكرت بوتين بمسؤولية بلاده كعضو في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا قبل أن يتطرق الطرفان في حديثهما إلى أهمية الانتخابات الرئاسية المقررة في أوكرانيا في الخامس والعشرين من الشهر الحالي.