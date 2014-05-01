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حملة الدستور لدعم صباحي تنتهي من هيكلة الحملة الانتخابية بمراكز بسوهاج

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حملة الدستور لدعم صباحي تنتهي من هيكلة الحملة الانتخابية بمراكز بسوهاج حملة الدستور لدعم صباحي تنتهي من هيكلة الحملة الانتخابية بمراكز بسوهاج

حزب الدستور – ارشيفية

انتهت حملة حزب الدستور بسوهاج لدعم السيد حمدين صباحى رئيسا من هيكلة الحملة الانتخابية بمراكز المحافظة ويأتى ذلك بعد ان اعلن الحزب دعمه لصباحى بعد التصويت الداخلى الذى تم داخل الحزب حيث حصل صباحى على اغلبية اصوات الاعضاء وترى الحملة ان معركة الانتخابات الرئاسية لابد ان تتم فى اطار من تكافؤ الفرص والمصداقية والشفافية حتى نعطى نموذجا ديمقراطيا لتأسيس دولة مدنية حديثة وتحقيق مبادئ الثورة وهى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية .

صرح بذلك مصعب حمدان عضو المكتب التنفيذى لحملة حزب الدستور بسوهاج لدعم السيد حمدين صباحى رئيسا لمصر.

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