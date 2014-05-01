​”أبوحديد”و”الشوادفي” يفتتحان محجر ومجزر كوهية بجمصة بإجمالى 50 مليون جنيه‎

افتتح الدكتور أيمن فريد ابوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عمر الشوادفي محافظ الدقهلية ، صباح اليوم الخميس ، محجر ومجزر كوهية بمدينة جمصة، وذلك باستثمارات تصل إلى 50 مليون جنيه.

ويقام المشروع على مساحة إجمالية قدرها 30 فدان، ويسع المحجر 27 ألف رأس من عجول الماشية، وتبلغ طاقة الذبح اليومية 250 رأس.

ومن جانبه أكد ابوحديد أن الحكومة تبذل أقصى جهودها لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع المستثمرين، وانها تعمل على تذليل العقبات لهم، وانه يجب أن يتكاتف الجميع في تلك المرحلة،واستغلال كافة الجهود والطاقات والإمكانيات المتاحة للعبور إلى المستقبل الذي نرجوه لهذه البلاد.

وقال ابوحديد انه يجب التركيز على مشروعات التنمية المستدامة، وفتح مجالات وصناعات جديدة عن طريق الإكثار من سلالات الأبقار عالية الإنتاج من اللحوم والألبان، وتوفير الاحتياجات اللازمة، وأن ذلك سيكون من شانه أيضا توفير فرص عمل للشباب.

وتفقد ابوحديد أحد الحقول الإرشادية للقمح والمنزرع على مصاطب، وقال إن المساحة المزرعة من القمح بالدقهلية تبلغ 291 ألف فدان، وأن متوسط الانتاجية تبلغ 28 اردب للفدان الواحد، مشيراً إلى ضرورة تعميم تجربة زراعة القمح على مصاطب، واتباع الارشادات الزراعية، حتى نحصل على انتاجية عالية من المحصول مؤكداً على اهمية دور مراكز البحوث الزراعية في مواكبة التطورات العلمية الزراعية لتحسين الانتاجية وتحقيق الأمن الغذائي بالبلاد.

وأكد وزير الزراعة خلال تفقده لأحدي شون القمح، على انتظام عمليات توريد القمح للشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي بالتعاون مع الجمعيات التعاونية، مشيراً إلى انتظام المنظومة بكاملها لاستلام القمح من المزارعين، وطالب المزارعين بتوريد القمح إلى الشون للحصول على العائد المناسب، وتيسير عملية التسويق عليهم وحمايتهم من الاحتكار، قائلاً “هنشتري كل حباية قمح هيجيبها الفلاح”.

ولفت الوزير إلى أن فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي، والشون التابعة لها، تعمل طوال أيام الاسبوع بما فيها اجازاتي الجمعة والسبت، وإجازة اليوم الخميس، بناء على موافقة البنك المركزى، لاستلام الاقماح من المزارعين وتسليمهم مستحقاتهم حسب السعر المعلن، مضيفاً انه جاري العمل على إنشاء 25 صومعة للقمح لتقليل الفاقد من المحصول، وعدم تأثر الإنتاج.

وأعرب وزير الزراعة عن أمله في أن يمر موسم الأرز بدون مخالفات مشيراً إلى أن المساحة المقرر زراعتها منه مليون و100 ألف فدان وانه لن يتم السماح بتصدير الأرز هذا الموسم.