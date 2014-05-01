مصر القوية : تصريحات فهمي الأخيرة تؤكد أن مصر تابعة للإدارة الأمريكية

صرح أحمد إمام المتحدث الإعلامي باسم حزب مصر القوية أن تصريح السيد نبيل فهمي حول وصف العلاقة المصرية بأنها زواج شرعي تعبر عن أن مصر ما زالت مجرد تابع في الفلك الأمريكي وأن الادعاءات الإعلامية السابقة حول تغير في طبيعة العلاقة بين البلدين لم تكن إلا حملة “بروباجندا فارغة” لم تكن تستهدف إلا تلميع وزير الدفاع السابق أمام الشعب المصري الرافض للإدارة الأمريكية بسبب انحيازها الاستراتيجي للكيان الصهيوني.

وأضاف إمام “ان لمن الغريب ان تأتى تلك التصريحات فى الوقت الذى قررت فيه الولايات المتحدة إيقاف المساعدات الامريكية للفلسطينيين عقابا لهم على خطوات المصالحة ، وهو الأمر الذى يؤكد انحياز أمريكا الكامل للعدو الصهيوني وهو ما كان يستدعى معه موقف رافض من الإدارة المصرية وليس موقف تابع ومهين”.