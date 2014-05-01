سفير الاتحاد الأوروبى : نأمل أن تؤدى الانتخابات في مصر لوضع يساعد على جهود المصالحة

أكد جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر أنه لا توجد جهود مصالحة حالية يقوم بها الاتحاد الأوروبى فى مصر .. ولا يوجد مطلب من اى من الاطراف للقيام بالوساطة والمصالحة .. وما نأمله هو أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستؤدي لوضع يساعد علي البدء من جديد في هذه الجهود للمصالحة من اجل مصلحة البلاد .

> جاء ذلك فى تصريحات لسفير الاتحاد الاوروبى بالقاهرة فى ختام زيارة للأقصر ردا علي سؤال حول ما اذا كانت كاثرين آشتون سوف تقوم و قبل تركها لمنصبها فى سبتمبر القادم بمحاولة اجراء مصالحة في مصر بعد محاولاتها الاولي عقب ثورة 30 يونيه ..قال سفير الاتحاد الاوروبى ” انه تم بذل جهود سابقة بناء علي طلب جميع الاطراف داخل مصر .. وقد استجاب الاتحاد الاوروبي وقتها وفعل ما في استطاعته ولكن تلك الجهود للأسف لم تكلل بالنجاح وبرغم ذلك فان الامر كان يستحق المحاولة ، اما في الوقت الحالي لا توجد جهود حالية و لا يوجد مطلب من اى من الاطراف للقيام بالوساطة والمصالحة وما نأمله هو ان الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستؤدي لوضع يساعد علي البدء من جديد في هذه الجهود للمصالحة من اجل مصلحة البلاد ” .

> وأضاف أن أفضل الطرق لفعل ذلك دون شك هى أن يقوم المصريون أنفسهم بمحاولة الوصول الي حل للمصالحة ، ولكن اذا طلبت كل الاطراف من الاتحاد الاوروبي المساعدة في هذا الاطار فاننا سنقوم بذلك ولكن في الفترة الحالية لا توجد جهود تتم .. ولا أتوقع ان تتم جهود في المستقبل القريب ، والاطراف المختلفة ليست علي استعداد حاليا لطلب المساعدة من الاتحاد الاوروبي ، ” .

> وقال موران ” نحن نريد أن نري مصر بلدا ديمقراطية وناجحة تسير فى طريق الرخاء ونعلم جيدا انه لكي يتم ذلك فلابد ان يكون هناك دور لكل المصريين في البلاد ، واعتقد ان المصريين يعرفون ذلك ولكن فقط ربما الآن ليس هو الوقت المناسب لذلك ، ونأمل أن تتم اقصي درجة من المشاركة في الانتخابات القادمة الرئاسية والبرلمانية ..وهذا امر مهم .

وعن الحكم القضائى بحظر حركة ٦ ابريل قال موران أننا نريد أن نري وضعا يشارك فيه المصريون في البلاد

> .. وان هذه الحركة تمثل عددا من الاشخاص الذين شاركوا في الثورة وانه من المهم ان يشعر الشباب انهم جزء من البلد ومن العملية السياسية .. واعتقد ان تلك الحركة بجانب حركات اخري تلعب دورا في اشعار الشباب ان لهم دورا في العملية السياسية ولهذا نأمل في اعادة النظر فى ذلك .